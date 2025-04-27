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لبنان

اعلان لائحة "الحازمية تستحق" برئاسة زياد عقل

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:32
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اعلنت لائحة "الحازمية تستحق" عن اعضائها في الحازمية برئاسة زياد عقل وتضم سبع نساء. هن جانيت نعيم الغاوي ، مفيدة بصراوي الغريب ، منى حبيب الخوري ، زينة حنا ابو جودة ، ريما هيكل زيدان ، رامونا أنطوان روفايل ، منال اميل ابو ملهب. بالإضافة إلى كل من طانيوس إلياس خليفة ، أنطوان شفيق الحلو ، هوفيك اكوب بربريان ، بسام رشيد فغالي ، زياد مخايل عقل ، روبير نايف المر ، داني ميشال النبي وفادي إلياس شاهين ومختارين جديدين هما أنطوان ابو صافي وطوني جميل تابت وإلى كل من مخايل جرجي عقل وطوني نايف المر أعضاء هيئة اختيارية
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واعلنت ان شعار اللائحة هو "الحازمية تستحق الحب والتغيير، الحازمية تستحق التجديد،  الحازمية تستحق برامج لصحة وسلامة أبنائها".

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