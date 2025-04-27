اعلان لائحة "الحازمية تستحق" برئاسة زياد عقل

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اعلنت لائحة " تستحق" عن اعضائها في الحازمية برئاسة وتضم سبع نساء. هن جانيت نعيم ، مفيدة بصراوي الغريب ، منى ، زينة حنا ، ريما هيكل ، رامونا ، منال ملهب. بالإضافة إلى كل من طانيوس إلياس ، الحلو ، هوفيك اكوب بربريان ، بسام رشيد فغالي ، زياد مخايل عقل ، روبير نايف المر ، داني ميشال النبي وفادي ومختارين جديدين هما أنطوان ابو وطوني جميل وإلى كل من مخايل جرجي عقل وطوني نايف المر أعضاء هيئة اختياريةواعلنت ان شعار اللائحة هو "الحازمية تستحق الحب والتغيير، الحازمية تستحق التجديد، الحازمية تستحق برامج لصحة وسلامة أبنائها".