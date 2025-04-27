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لبنان

بالصورة... تهديد إسرائيليّ لسكان الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:08
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "انذار عاجلا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حيّ الحدث".
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وقال أدرعي: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".
 
 
 
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