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لبنان

بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت، لدعوة السكان إلى إخلاء المنازل المُحيطة للمبنى الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه.
 
 
وتشهد الضاحية حركة نزوح من المنطقة التي هدّد العدوّ باستهدافها، بينما تُحلّق طائرات مسيّرة وحربيّة إسرائيليّة في أجواء الضاحية الجنوبية.
 
 
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