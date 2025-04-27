بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده الضاحية الجنوبية

نزوح الأهالي من الحي الذي هدد العدوّ الإسرائيلي باستهدافه باتجاه الحدثhttps://t.co/mo6ASjBI0Y #lebanon24 pic.twitter.com/3tmJbRFrzj
— lebanon 24 (@Lebanon24) April 27, 2025
نزوح الأهالي من الحي الذي هدد العدوّ الإسرائيلي باستهدافه باتجاه الحدثhttps://t.co/mo6ASjBI0Y #lebanon24 pic.twitter.com/3tmJbRFrzj
تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت https://t.co/mo6ASjBI0Y #lebanon24 pic.twitter.com/hSFn4Ovp9r
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 27, 2025
تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت https://t.co/mo6ASjBI0Y #lebanon24 pic.twitter.com/hSFn4Ovp9r