Advertisement

لبنان

معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1352580-638813718714503599.jpg
Doc-P-1352580-638813718714503599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدف الذي أشار العدوّ الإسرائيليّ إلى أنّه سيقوم باستهدافه في حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو ملعب كرة قدم معروف باسم "أبو زينب"، ويُقام في داخله مجالس عاشورائية.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كان يُخطّط لعملية ضد طائرة إسرائيلية في قبرص.. معلومات عن حسن بدير الذي استهدفته إسرائيل في غارة الضاحية
lebanon 24
28/04/2025 06:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام أدان الإستهداف الإسرائيليّ الذي طال الضاحية: تصعيد خطير
lebanon 24
28/04/2025 06:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش أغلق الطرقات المؤدية إلى المبنى الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه في منطقة حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
28/04/2025 06:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية إلى 4 (الجديد)
lebanon 24
28/04/2025 06:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2025-04-27
22:06 | 2025-04-27
22:08 | 2025-04-27
23:19 | 2025-04-27
22:51 | 2025-04-27
22:46 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24