معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية

أفادت مندوبة " "، أنّ الهدف الذي أشار العدوّ الإسرائيليّ إلى أنّه سيقوم باستهدافه في حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو ملعب كرة قدم معروف باسم " "، ويُقام في داخله مجالس عاشورائية.

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