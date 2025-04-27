هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي

Advertisement

أعلنت في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، أنه "بناء على دعوة سابقة، ووفقاً للنظام الداخلي لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، وبعد أن أقرّت التقريرين الإداري والمالي، تحوّلت الهيئة العامة إلى هيئة ناخبة. ولما كان عدد المرشحين ١٧ زميلاً، موازياً لعدد أعضاء ١٧ عضوا كما ينص النظام الداخلي، اعتبرت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنّ جميع المرشّحين قد فازوا بالتزكية.بعدها اجتمعت الهيئة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سِنّا ، لتوزيع المهام على أعضاء الهيئة والتي جاءت على الشكل التالي:عصام عزّام رئيساً، يوسف مكرزل نائباً للرئيس، عزيز كرم أميناً للسر، علي سريّ الدين أميناً للمالية، محاسباً ومفوضاً لدى الحكومة.أحمد الخير أميناً للعلاقات العامة، عبدو خاطر أميناً للإعلام، أميناً للدراسات والإحصاء، أمينةً للشؤون الإجتماعيّة، حسن أميناً للشؤون الثقافيّة، سلوى أمينةً للشؤون التربويّة، لينه عبس، ، ، حسن حاوي، وجعفر عسّاف مستشارين.ولما لم يكن هناك أيّ بند آخر، على جدول الأعمال، أقفلت الجلسة واخذت الصورة التذكاريّة".