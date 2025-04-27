إنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية في محافظة النبطية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي

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أنجزت التحضيرات الادارية واللوجستية في لمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سينطلق غدا الاثنين في مرحلته الاولى باستقبال طلبات الترشيح للمقاعد البلدية والاختيارية في 40 بلدة من .وتم تجهيز المكاتب بالانترنت وربطها مركزيا بوزارة الداخلية والبلديات، حيث سيتم استقبال طلبات الترشيح للمقاعد البلدية والاختيارية بعد انجاز المرشحين الاوراق المطلوبة، وستصدر تواليا قرارات قبول المتقدمين خلال ٧٢ ساعة من ترشحهم.كما استكمل القائمقامون في أقضية وحاصبيا ومرجعيون الاجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع محافظ ، وتسلموا اجهزة كومبيوتر وطابعات مرسلة من .في السياق ذاته، اشرفت محافظ النبطية البروفسورة على الترتيبات القائمة في السرايا، حيث جرى توزيع المهام للموظفين في هذا الاطار.واشارت الى ان "سرايا النبطية ستستقبل ترشيحات الراغبين بالتقدم لعضوية ولمقاعد مختارين واعضاء اختياريين في 40 بلدة من قضاء النبطية، حيث من المتوقع ان نشهد في الايام الاولى اقبالا لافتا، وقمنا باعداد كل الترتيبات لكي تكون عملية تقديم وتسلم الطلبات سهلة وسريعة، ونتلافى اي ازدحام ، او تأخير"، لافتة الى ان "التنافس في 40 بلدة في قضاء النبطية سيكون على 567 مقعدا بلديا، وعلى 122 مقعد مختار في 45 بلدة وحي".كما لفتت الى انه "جرى ايضا التنسيق مع مصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية بشخص رئيسها ايمن رضا للوقوف على جهوزية المحتسبيات وصناديق القبض، بعدما تم تذليل عقبات عديدة في محتسبيات وبنت ، بجهود من للمالية المعمراي، كما عالج موضوع تكليف كاتب عدل في ".