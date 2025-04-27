Advertisement

لبنان

إنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية في محافظة النبطية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1352591-638813732469402879.jpg
Doc-P-1352591-638813732469402879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنجزت التحضيرات الادارية واللوجستية في محافظة النبطية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سينطلق غدا الاثنين في مرحلته الاولى باستقبال طلبات الترشيح للمقاعد البلدية والاختيارية في 40 بلدة من قضاء النبطية.
Advertisement

وتم تجهيز المكاتب بالانترنت وربطها مركزيا بوزارة الداخلية والبلديات، حيث سيتم استقبال طلبات الترشيح للمقاعد البلدية والاختيارية بعد انجاز المرشحين الاوراق المطلوبة، وستصدر تواليا قرارات قبول المتقدمين خلال ٧٢ ساعة من ترشحهم.

كما استكمل القائمقامون في أقضية بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون الاجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع محافظ النبطية، وتسلموا اجهزة كومبيوتر وطابعات مرسلة من وزارة الداخلية.

في السياق ذاته، اشرفت محافظ النبطية البروفسورة هويدا الترك على الترتيبات القائمة في السرايا، حيث جرى توزيع المهام للموظفين في هذا الاطار.

واشارت الترك الى ان "سرايا النبطية ستستقبل ترشيحات الراغبين بالتقدم لعضوية المجالس البلدية ولمقاعد مختارين واعضاء اختياريين في 40 بلدة من قضاء النبطية، حيث من المتوقع ان نشهد في الايام الاولى اقبالا لافتا، وقمنا باعداد كل الترتيبات لكي تكون عملية تقديم وتسلم الطلبات سهلة وسريعة، ونتلافى اي ازدحام ، او تأخير"، لافتة الى ان "التنافس في 40 بلدة في قضاء النبطية سيكون على 567 مقعدا بلديا، وعلى 122 مقعد مختار في 45 بلدة وحي".

كما لفتت الى انه "جرى ايضا التنسيق مع مصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية بشخص رئيسها ايمن رضا للوقوف على جهوزية المحتسبيات وصناديق القبض، بعدما تم تذليل عقبات عديدة في محتسبيات مرجعيون وبنت جبيل، بجهود من المدير العام للمالية جورج المعمراي، كما عالج وزير الداخلية موضوع تكليف كاتب عدل في حاصبيا".
مواضيع ذات صلة
التحضيرات اللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية مستمرة في سرايا طرابلس
lebanon 24
28/04/2025 06:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل
lebanon 24
28/04/2025 06:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الإدارية لجمعيّة خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة أنجزت توزيع المهام في الهيئة الإدارية
lebanon 24
28/04/2025 06:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ النبطية تبحث مع اليونيفيل تداعيات العدوان ودعم الأهالي
lebanon 24
28/04/2025 06:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2025-04-27
22:06 | 2025-04-27
22:08 | 2025-04-27
23:19 | 2025-04-27
22:51 | 2025-04-27
22:46 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24