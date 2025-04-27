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لبنان

العمار ترأس قداسا احتفاليا في جدرا بمناسبة عيد مار جرجس

Lebanon 24
27-04-2025 | 11:15
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 ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمّار، القداس الاحتفالي الذي دعا اليه رئيس بلدية جدرا وكاهن رعيتها المونسينيور جوزيف القزي، بمناسبة عيد مار جرجس، والذي اقيم في كنيسة مار جرجس، وحضره: وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد ممثلا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النواب بلال عبدالله، جورج عدوان وغسان عطالله، الوزيران السابقان جوزف الهاشم وناجي البستاني، محمود فخر الدين ممثلا النائب مروان حمادة،  العميد الياس ساسين ممثلا النائب فريد البستاني، طوني انطونيوس ممثلا النائب والوزير السابق نعمة طعمة، قنصل جورجيا في لبنان مطانيوس لطفي،  القاضي غسان خوري، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين وشخصيات وفاعليات.
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وألقى العمار عظة بدأها بالثناء على "الدور الجامع الذي يلعبه المونسينيور جوزف القزي في الاقليم، وعلى رسالته الاجتماعية والانمائية والسياسية".

 واستذكر البابا فرنسيس "أب الفقراء وحامل رسالة السلام".

وتمنى "ان يكون التنافس في البلدية او المخترة  شريفا فيه الخير والسلام لمجتمعنا، وان يأتي بالخير وإلا يكون سببا للخصومة بين بعضنا البعض". كما دعا الى "ان تكون الانتخابات نقطة انطلاق جديدة للوطن وعمل الخير والسلام الذي نحن بحاجة اليه".

ولفت الى ان "كلمة جرجس تعني الفلاح الزارع، وهو الذي اعطى ثمارا كثيرة في كرم الرب، ثمار الخير والبركة"، وقال: "في ابرشية صيدا هناك 14 كنيسة تحمل اسم مار جرجس الذي هو نهج ايماني واجتماعي يعطي ثمار خير وبركة في مجتمعنا وفي حياتنا الخاصة".

وبعد القداس تم تقبل التهاني بالعيد في قاعة الكنيسة، ثمّ اقيم حفل غداء تكريمي على شرف الحضور.
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