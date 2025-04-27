18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العمار ترأس قداسا احتفاليا في جدرا بمناسبة عيد مار جرجس
Lebanon 24
27-04-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي ابرشية
صيدا
ودير القمر
المارونية
المطران مارون العمّار، القداس الاحتفالي الذي دعا اليه رئيس بلدية جدرا وكاهن رعيتها المونسينيور
جوزيف
القزي، بمناسبة عيد مار جرجس، والذي اقيم في
كنيسة
مار جرجس، وحضره: وكيل داخلية اقليم الخروب في
الحزب التقدمي الاشتراكي
ميلار السيد ممثلا رئيس "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
تيمور جنبلاط
، النواب
بلال عبدالله
،
جورج عدوان
وغسان عطالله، الوزيران السابقان
جوزف
الهاشم
وناجي
البستاني
، محمود فخر الدين ممثلا النائب
مروان حمادة
، العميد الياس ساسين ممثلا النائب فريد البستاني، طوني انطونيوس ممثلا النائب والوزير السابق نعمة طعمة، قنصل
جورجيا
في
لبنان
مطانيوس لطفي، القاضي غسان
خوري
، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين وشخصيات وفاعليات.
Advertisement
وألقى العمار عظة بدأها بالثناء على "الدور الجامع الذي يلعبه المونسينيور جوزف القزي في الاقليم، وعلى رسالته الاجتماعية والانمائية والسياسية".
واستذكر
البابا فرنسيس
"أب الفقراء وحامل رسالة السلام".
وتمنى "ان يكون التنافس في البلدية او المخترة شريفا فيه الخير والسلام لمجتمعنا، وان يأتي بالخير وإلا يكون سببا للخصومة بين بعضنا البعض". كما دعا الى "ان تكون الانتخابات نقطة انطلاق جديدة للوطن وعمل الخير والسلام الذي نحن بحاجة اليه".
ولفت الى ان "كلمة جرجس تعني الفلاح الزارع، وهو الذي اعطى ثمارا كثيرة في كرم
الرب
، ثمار الخير والبركة"، وقال: "في ابرشية صيدا هناك 14 كنيسة تحمل اسم مار جرجس الذي هو نهج ايماني واجتماعي يعطي ثمار خير وبركة في مجتمعنا وفي حياتنا الخاصة".
وبعد القداس تم تقبل التهاني بالعيد في قاعة الكنيسة، ثمّ اقيم حفل غداء تكريمي على شرف الحضور.
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم ترأس القداس الإحتفالي للجنة الإقليمية للأخويات الأم: كونوا بشارة حية في عالم اليوم
Lebanon 24
المطران ابراهيم ترأس القداس الإحتفالي للجنة الإقليمية للأخويات الأم: كونوا بشارة حية في عالم اليوم
28/04/2025 06:35:02
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بقعوني ترأس قداس عيد البشارة في الحدت: نرجو ان يحدث تغييرا داخليا فينا
Lebanon 24
بقعوني ترأس قداس عيد البشارة في الحدت: نرجو ان يحدث تغييرا داخليا فينا
28/04/2025 06:35:02
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عوكر وعبد الساتر ترأسا قداس عيد الرحمة الالهية في بكركي
Lebanon 24
عوكر وعبد الساتر ترأسا قداس عيد الرحمة الالهية في بكركي
28/04/2025 06:35:02
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قداديس احتفالية بسبت النور في مرجعيون
Lebanon 24
قداديس احتفالية بسبت النور في مرجعيون
28/04/2025 06:35:02
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
Lebanon 24
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
22:04 | 2025-04-27
27/04/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
Lebanon 24
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
22:06 | 2025-04-27
27/04/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
Lebanon 24
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
22:08 | 2025-04-27
27/04/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
Lebanon 24
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
23:19 | 2025-04-27
27/04/2025 11:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
Lebanon 24
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
22:51 | 2025-04-27
27/04/2025 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أحلى لحظة بحياتي"... ممثل سوريّ "يطلب يدّ" داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
"أحلى لحظة بحياتي"... ممثل سوريّ "يطلب يدّ" داليدا خليل (فيديو)
08:40 | 2025-04-27
27/04/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
Lebanon 24
اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
03:15 | 2025-04-27
27/04/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ابنا مكسيم خليل يلفتان الأنظار بجمالهما
Lebanon 24
بالصور... ابنا مكسيم خليل يلفتان الأنظار بجمالهما
07:07 | 2025-04-27
27/04/2025 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
Lebanon 24
تغريدة جديدة لأدرعي... ماذا طلب من سكان الضاحية؟
15:52 | 2025-04-27
27/04/2025 03:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية
Lebanon 24
معلومات... هذا الهدف الذي سيقصفه العدوّ الإسرائيليّ في الضاحية
10:29 | 2025-04-27
27/04/2025 10:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-04-27
لبنان الرسمي يُطالب واشنطن وباريس بتحمّل مسؤوليّاتهما
22:06 | 2025-04-27
حوار عون و"حزب الله"لم يبدأ بعد ولا معطيات حاسمة حيال الموعد والشكل
22:08 | 2025-04-27
إنتخابات بيروت: ساعات حاسمة قبل التوافق أو التأجيل
23:19 | 2025-04-27
أصوات قوية صباحاً في بيروت.. تفجير ذخائر في الضاحية
22:51 | 2025-04-27
إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
22:46 | 2025-04-27
الـ 1559 تحت الفصل السابع؟
فيديو
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
Lebanon 24
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
23:30 | 2025-04-27
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
28/04/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24