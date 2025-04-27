العمار ترأس قداسا احتفاليا في جدرا بمناسبة عيد مار جرجس

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وألقى العمار عظة بدأها بالثناء على "الدور الجامع الذي يلعبه المونسينيور جوزف القزي في الاقليم، وعلى رسالته الاجتماعية والانمائية والسياسية".واستذكر "أب الفقراء وحامل رسالة السلام".وتمنى "ان يكون التنافس في البلدية او المخترة شريفا فيه الخير والسلام لمجتمعنا، وان يأتي بالخير وإلا يكون سببا للخصومة بين بعضنا البعض". كما دعا الى "ان تكون الانتخابات نقطة انطلاق جديدة للوطن وعمل الخير والسلام الذي نحن بحاجة اليه".ولفت الى ان "كلمة جرجس تعني الفلاح الزارع، وهو الذي اعطى ثمارا كثيرة في كرم ، ثمار الخير والبركة"، وقال: "في ابرشية صيدا هناك 14 كنيسة تحمل اسم مار جرجس الذي هو نهج ايماني واجتماعي يعطي ثمار خير وبركة في مجتمعنا وفي حياتنا الخاصة".وبعد القداس تم تقبل التهاني بالعيد في قاعة الكنيسة، ثمّ اقيم حفل غداء تكريمي على شرف الحضور.