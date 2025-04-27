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لبنان

الخطيب تعليقًا على انفجار إيران: ستتخطى هذه المحنة كما تخطت الملمات السابقة

Lebanon 24
27-04-2025 | 10:54
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 أسف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب للانفجار الذي وقع في منطقة بندر عباس في ايران.
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وقال الحطيب في بيان: "تلقينا ببالغ الأسف أنباء الإنفجار الكبير الذي شهدته منطقة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أودى بحياة وإصابة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين. وأيا كانت أسباب هذا الإنفجار، فإننا نتوجه بخالص التعازي للشعب الإيراني العزيز وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها سماحة آية الله الإمام القائد السيد علي الخامنئي، وسيادة الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته، ومجلس الشورى الإيراني، ضارعين إلى المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وختم: "ولنا ملء الثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي واجهت منذ الثورة صعوبات كبيرة وأحداثا جساما، سوف تتخطى هذه المحنة كما تخطت الملمات السابقة وخرجت منها أكثر منعة وقوة. "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"(صدق الله العلي العظيم)".
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