الخطيب تعليقًا على انفجار إيران: ستتخطى هذه المحنة كما تخطت الملمات السابقة

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وقال الحطيب في بيان: "تلقينا ببالغ الأسف أنباء الإنفجار الكبير الذي شهدته منطقة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية ، والذي أودى بحياة وإصابة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين. وأيا كانت أسباب هذا الإنفجار، فإننا نتوجه بخالص التعازي للشعب وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها الإمام القائد السيد علي الخامنئي، وسيادة الرئيس وحكومته، ومجلس الإيراني، ضارعين إلى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".وختم: "ولنا ملء الثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي واجهت منذ صعوبات كبيرة وأحداثا جساما، سوف تتخطى هذه المحنة كما تخطت الملمات السابقة وخرجت منها أكثر منعة وقوة. "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"(صدق الله العظيم)".