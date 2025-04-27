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لبنان

البزري: لضرورة اشراك القطاع الرياضي في المجلس البلدي

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:04
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 إستقبل النائب عبد الرحمن البزري وفداً من أكاديمية Top Team، وبحث معهم في الإنجازات الرياضية التي حققها أبطال المدينة في الفنون القتالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. 
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كما تمّ البحث في ضرورة تفعيل وتشجيع النوادي الرياضية في المدينة لدورها المهم في المساعدة على تنشئة الشباب والأجيال الصاعدة. 

وأكّد المجتمعون ضرورة إشراك عناصر شابة تُمثّل القطاع الرياضي في المجلس البلدي.
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