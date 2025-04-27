البزري: لضرورة اشراك القطاع الرياضي في المجلس البلدي

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كما تمّ البحث في ضرورة تفعيل وتشجيع النوادي الرياضية في المدينة لدورها المهم في المساعدة على تنشئة الشباب والأجيال الصاعدة.وأكّد المجتمعون ضرورة إشراك عناصر شابة تُمثّل القطاع الرياضي في .