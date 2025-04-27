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لبنان

إعلان لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" في المتن

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:05
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أعلنت في بلدة عين الخروبة المتنية لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" برئاسة صلاح شفيق الجميل لخوض الانتخابات البلدية من ضمن محافظة جبل لبنان في 4 ايار المقبل.  
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وتضم اللائحة الى رئيسها الاعضاء: المحامي شربل كارلوس الجميل، نعيم نصار الجميل، آلان جورج الجميل، عصام ميشال الصياح، انطونيو مارون الصياح، طوني عبدة بو ضومط ومارون نادر بو ضومط. 

ووعد رئيس اللائحة بالقيام بكل ما هو خير البلدة ومصلحتها بالتعاون مع كل العائلات والاهالي. 

وقال: "اخترنا اسم "عين الخروبة بتجمعنا" لان هذه اللائحة تضم كل العائلات. لن أكثر من الوعود واقول سأحقق العجائب، لكن لن افوت اي فرصة للعمل لمصلحة عين الخروبة". 

اضاف: "نريد نفسا جديدا ورؤية للمستقبل، ولا يمكن للبلدية الجديدة ان تنهض بالبلدة الا بتوافق كل اهلها"، مردفا: "كل المرشحين في بلدتنا خير وبركة وقيمة مضافة، وهم أهلنا واخوتنا واولادنا. وبعد الانتخابات سنشبك الأيادي لخير عين الخروبة. ولذلك أدعو  كل اهالي البلدة ليكون 5 أيار يوما آخر، لتجمعنا عين الخروبة بكل محبة من اجل تقدمها وازدهارها".
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