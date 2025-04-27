إعلان لائحة "عين الخروبة بتجمعنا" في المتن

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وتضم اللائحة الى رئيسها الاعضاء: المحامي شربل كارلوس الجميل، نعيم الجميل، ، عصام ميشال الصياح، انطونيو مارون الصياح، طوني عبدة بو ضومط ومارون نادر بو ضومط.ووعد رئيس اللائحة بالقيام بكل ما هو خير البلدة ومصلحتها بالتعاون مع كل العائلات والاهالي.وقال: "اخترنا اسم "عين الخروبة بتجمعنا" لان هذه اللائحة تضم كل العائلات. لن أكثر من الوعود واقول سأحقق العجائب، لكن لن افوت اي فرصة للعمل لمصلحة عين الخروبة".اضاف: "نريد نفسا جديدا ورؤية للمستقبل، ولا يمكن للبلدية الجديدة ان تنهض بالبلدة الا بتوافق كل اهلها"، مردفا: "كل المرشحين في بلدتنا خير وبركة وقيمة مضافة، وهم أهلنا واخوتنا واولادنا. وبعد الانتخابات سنشبك الأيادي لخير عين الخروبة. ولذلك أدعو كل اهالي البلدة ليكون 5 أيار يوما آخر، لتجمعنا عين الخروبة بكل محبة من اجل تقدمها وازدهارها".