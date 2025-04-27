قبل ضربة الضاحية... هذا ما أبلغته تل أبيب لواشنطن

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وأعلن مصدر لإذاعة الجيش ، أنّه اتم استهداف مخزن صواريخ دقيقة لحزب الله في الضاحية.بدورها، أفادت هيئة البث ، أن "سلاح الجو الإسرائيلي دمّر بنية تحتية لـ" " في الضاحية".وأعلن مسؤول إسرائيلي أن "المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لحزب الله".