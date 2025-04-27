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لبنان

قبل ضربة الضاحية... هذا ما أبلغته تل أبيب لواشنطن

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:14
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن "تل أبيب أبلغت واشنطن قبل استهداف ضاحية بيروت الجنوبية". 
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وأعلن مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّه اتم استهداف مخزن صواريخ دقيقة لحزب الله في الضاحية.

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية،  أن "سلاح الجو الإسرائيلي دمّر بنية تحتية لـ"حزب الله" في الضاحية". 

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن "المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لحزب الله". 
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