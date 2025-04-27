الخارجية اللبنانية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١

Advertisement

دانت الاعتداء الاسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة ، وما تسبب به من حالات هلع لدى المدنيين إضافة الى الأضرار المادية.كما تدعو الوزارة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن١٧٠١، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الامن كونها تُقوّض السلم والامن الاقليميين، وجهود للحفاظ على السيادة الوطنية.كما ستواصل الوزارة إتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإنسحاب اسرائيل من كافة المناطق والنقاط التي ما زالت تحتلها، مع تشديد على التزامه بقرارات ، لا سيما القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته.