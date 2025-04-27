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لبنان

في بيان مُشترك.. إليكم ما أعلنه نتنياهو وكاتس عن استهداف الضاحية وحزب الله

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:17
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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مُشترك بعد استهداف الضاحية، مساء اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية استخدمت لتخزين صواريخ حزب الله". 
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وأعلن البيان أن "منطقة الضاحية في بيروت لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله". 

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل لن تسمح لحزب الله بأن يقوى ويشكل أي تهديد لها في أي مكان في لبنان، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة لمنع هذه التهديدات". 
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