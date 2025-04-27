في بيان مُشترك.. إليكم ما أعلنه نتنياهو وكاتس عن استهداف الضاحية وحزب الله

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وأعلن البيان أن "منطقة الضاحية في لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله".وأشار البيان إلى أن " لن تسمح لحزب الله بأن يقوى ويشكل أي تهديد لها في أي مكان في ، وتتحمل المسؤولية المباشرة لمنع هذه التهديدات".