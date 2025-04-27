سلام: لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية

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دان مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية.وطالب الرئيس سلام الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي .كما أكد الرئيس سلام أن لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية، وان يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط ، وحصر السلاح بيدها وحدها.