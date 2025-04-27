الموسوي من الضاحية: على اللبنانيين التحرّك وإدانة العدوان

Advertisement

واعتبر أن "قيام العدو الإسرائيلي بإرسال الإنذارات تباعًا إنما هو بمثابة إعلان نية القتل والتدمير، وأن التهديد بارتكاب جريمة هو بحد ذاته جريمة، وجريمة ترويع وحرب نفسية ممنهجة ضد أهلنا".وسأل "أين هي الصواريخ التي يزعمون وجودها في هذه المنطقة المستهدفة؟ وكيف يُمكن لِأحد أن يُخزن الصواريخ وصواريخ دقيقة كما يقولون بين الأماكن السكنية؟ إسألوا أي خبير عسكري، يقول لك: ليس هذا مكاناً مناسباً".ورأى أن "ما يجري يُعد انتهاكاً إضافياً للسيادة الوطنية ، وإمعاناً في الاعتداء على المدنيين والمناطق المدنية، واستباحةً متواصلة للأجواء اللبنانية"، مذكّراً بأن "العدو ارتكب أكثر من مئتي جريمة منذ وقف إطلاق النار، وأوقع أكثر من خمسمائة إصابة، إضافة إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف خرق للسيادة الوطنية".وذكّر بموقف رئيس "الذي دعا الجهات الضامنة لتطبيق القرار 1701، خصوصاً وفرنسا، إلى القيام بواجباتها كاملةً والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الاستباحة".وأضاف: "ندعو جميع اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنانيتهم إلى التحرك لإدانة هذا العدوان، والتضامن مع سيادة بلادهم"، معتبرا أن "من يدعي الصداقة للبنان من الدول الغربية (فرنسا وبريطانيا وأميركا وغيرها) عليه أن يزوّد بأسلحة دفاعية، لاسيما صواريخ مضادة للطيران، حتى يتمكن من إسقاط الطائرات المعادية التي تستبيح السيادة اللبنانية".وتابع: "نطالب رئيس الحكومة الأستاذ وسلام وحكومته بزيارة موقع الاستهداف، ليرى الناس ويرى نبض الناس ويرى كيف يحصل العدوان على حكومته وعلى بلده وعلى ناسه".ودعا إلى "عقد اجتماع طارئ للحكومة ومطالبة باستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى والسفراء الغربيين كي يأتوا إلى هنا، وليُمارس ضغوطه عليهم، ويقول لهم: هذا انتهاك للسيادة الوطنية وليس مقبولاً أبداً".وانتقد النائب إبراهيم الموسوي بشدة "المعايير المزدوجة لدى البعض"، قائلاً: "إن الحساسية تجاه التصريحات العامة مرتفعة، بينما يتم التغاضي عن انتهاك السيادة الوطنية واستباحة ممتلكات المواطنين، وهو أمر مرفوض كلياً".وأردف: "ان تكرار العدوان والتهديدات يعكس خوف العدو، مشيراً إلى أن إرادة مستمرة، وأن هو مكون لبناني موجود في والحكومة، ونحن وحركة أمل من أكبر المكونات في على مستوى الحضور الشعبي".وختم الموسوي مشددا على "أهمية الحفاظ على في هذا الوقت وأنها من أوجب الواجبات"، مطالبًا الحكومة بأن "لا تنتظر العدوان، بل أن تستبق ذلك بإجراءات وخطوات تستطيع أن تُمارس الحماية والدعم للبنان واللبنانيين".