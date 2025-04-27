بعد استهداف الضاحية... أدرعي: تخزين "حزب الله" صواريخ في منطقة سكنية يخالف التفاهمات مع لبنان

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"قبل قليل هاجمت طائرات حربية في منطقة ضاحية الجنوبية ودمرت بنية تحتية تم استخدامها لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله".تابع: "تخزين صواريخ في هذه البنية التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان وتهديدًا لإسرائيل ومواطنيها".اضاف: "لقد قام بتخزين صواريخ داخل مبنى في قلب اللبناني حيث يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على استغلال حزب الله السخيف لسكان كدروع بشرية".وأعلن أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت توجيه انذارًا مسبقًا للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة".ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على إسرائيل".