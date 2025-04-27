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لبنان

بعد استهداف الضاحية... أدرعي: تخزين "حزب الله" صواريخ في منطقة سكنية يخالف التفاهمات مع لبنان

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:36
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كتب المتحدث باسم باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس":

"قبل قليل هاجمت طائرات حربية في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية ودمرت بنية تحتية تم استخدامها لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله". 
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تابع: "تخزين صواريخ في هذه البنية التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لإسرائيل ومواطنيها". 

اضاف: "لقد قام حزب الله بتخزين صواريخ داخل مبنى في قلب المجتمع المدني اللبناني حيث يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على استغلال حزب الله السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية". 
 
وأعلن أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت توجيه انذارًا مسبقًا للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة". 

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على إسرائيل".
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