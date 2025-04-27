جنبلاط رعى إطلاق آلية تشغيل مشروع سوق الجبل في الشوف

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النشيد الوطني استهلالاً، وألقت المهندسة رشا شوي كلمة التقديم، مؤكدةً "الدور الذي سيلعبه سوق الجبل في التنمية الزراعية والسياحية والبيئية".ثم قدمت مسؤولة مكتب التنمية هبة عرضاً، شرحت فيه "الاستراتيجيات والمشاريع التي تمّ العمل عليها في الاتحاد، بما فيها مشروع سوق الجبل".