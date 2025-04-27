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لبنان

جنبلاط رعى إطلاق آلية تشغيل مشروع سوق الجبل في الشوف

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:50
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رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لقاء نظمه اتحاد بلديات الشوف السويجاني حول آلية تشغيل مشروع "سوق الجبل"، وفتح باب الاستثمار أمام التجار والمزارعين والمنتجين، وذلك في موقع السوق في الكحلونية، وحضره الى النائب جنبلاط، وزير الزراعة نزار هاني، كريم حمادة ممثلا النائب مروان حمادة، مستشار النائب جنبلاط الاستاذ حسام حرب، ورؤساء بلديات ومخاتير، إلى عدد من ممثلي الهيئات الرسمية والمؤسسات الدولية والجهات المانحةGIZ UNDP ACTED-Ambero، وشخصيات روحية وفاعليات اجتماعية وزراعية واقتصادية، وممثلو جمعيات وتعاونيات.
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النشيد الوطني استهلالاً، وألقت المهندسة رشا شوي كلمة التقديم، مؤكدةً  "الدور الذي سيلعبه سوق الجبل في التنمية الزراعية والسياحية والبيئية". 

ثم قدمت مسؤولة مكتب التنمية هبة ابو كروم قانصو عرضاً، شرحت فيه "الاستراتيجيات والمشاريع التي تمّ العمل عليها في الاتحاد، بما فيها مشروع سوق الجبل".
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