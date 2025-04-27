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لبنان

قبلان: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية

Lebanon 24
27-04-2025 | 14:04
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 كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة إكس:
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‏"‏‏هذا الإعتداء اليوم على ‎الضاحية الجنوبية ليس على أبناء الضاحية فحسب، بل هو اولاً على الدولة اللبنانية بكل أركانها ومؤسساتها وسيادتها واستقلالها وأمنها، وهو تأكيد أن اسرائيل ومن معها لا يحسبون للدولة أي حساب، وبالتالي عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها، لا بد من البحث عن وسيلة للحماية، قالها الإمام ‎الصدر في عام ١٩٧٤ قبل المقاومة وقبل الاحتلال.. ما قاله ‎حق، ‎احذروا وتفكروا وفكروا جيداً. اسرائيل ‎خطر شامل ودائم".
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