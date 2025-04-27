قبلان: عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها لا بد من البحث عن وسيلة للحماية

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‏"‏‏هذا الإعتداء اليوم على ‎الضاحية الجنوبية ليس على أبناء الضاحية فحسب، بل هو اولاً على بكل أركانها ومؤسساتها وسيادتها واستقلالها وأمنها، وهو تأكيد أن اسرائيل ومن معها لا يحسبون للدولة أي حساب، وبالتالي عندما تعجز الدولة عن حماية شعبها، لا بد من البحث عن وسيلة للحماية، قالها الإمام ‎ في عام ١٩٧٤ قبل وقبل .. ما قاله ‎حق، ‎احذروا وتفكروا وفكروا جيداً. اسرائيل ‎خطر شامل ودائم".