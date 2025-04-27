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لبنان

في الجنوب.. اتصالات تدعو المواطنين للاخلاء والقوى الامنية توضح

Lebanon 24
27-04-2025 | 13:15
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ورد اتصال لاحد المواطنين في منطقة العرقوب، طلب منه اخلاء منزله لكونه قريب من منشأة تابعة لحزب الله.
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كما ورد اتصال الى احد المواطنين في بلدة الهبارية إلى إخلاء المنزل  لكونه قريب من منشئة عسكرية  مما دفع سكان الحي الى اخلائه تحسباً لأي غارة معادية.
وفي اتصال لمندوبة "لبنان 24" مع القوى الامنية اكدت ان  اغلب التهديد غير جدي وهي من أرقام وهمية.
 
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