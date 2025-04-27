في الجنوب.. اتصالات تدعو المواطنين للاخلاء والقوى الامنية توضح

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ورد اتصال لاحد المواطنين في ، طلب منه اخلاء منزله لكونه قريب من منشأة تابعة لحزب الله.كما ورد اتصال الى احد المواطنين في بلدة إلى إخلاء المنزل لكونه قريب من منشئة عسكرية مما دفع سكان الحي الى اخلائه تحسباً لأي غارة معادية.وفي اتصال لمندوبة " " مع القوى الامنية اكدت ان اغلب التهديد غير جدي وهي من أرقام وهمية.