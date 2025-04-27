وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي

أعلن وزير المال ، مساء اليوم، أنّ "الوفد اللبناني أبلغ صندوق النقد والبنك الدولي أن البلاد ستقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف".

Advertisement

واعتبر جابر في حديث عبر "الجديد"، أننا "اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي".



وكشف أن " جو صدّي سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء".