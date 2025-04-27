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لبنان

وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي

Lebanon 24
27-04-2025 | 14:29
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أعلن وزير المال ياسين جابر، مساء اليوم، أنّ "الوفد اللبناني أبلغ صندوق النقد والبنك الدولي أن البلاد ستقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف".
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واعتبر جابر في حديث عبر "الجديد"، أننا "اليوم على اللائحة الرمادية وقد يتم وضعنا على اللائحة السوداء ما لم نقر قوانين الإصلاح المالي". 

وكشف أن "وزير الطاقة جو صدّي سيزور قطر نهاية الأسبوع لبحث موضوع الكهرباء". 
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