Advertisement

لبنان

غدًا.. كيف سيكون الطقس؟

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1352694-638813901901682919.jpg
Doc-P-1352694-638813901901682919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا ليست العقبة أمام تحقيق السلام وننتظر كيف سيكون رد بوتين
lebanon 24
28/04/2025 06:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدّوا لـ "الشوب": كتل حارة في طريقها الينا.. فكيف سيكون الطقس بالأيام المقبلة؟
lebanon 24
28/04/2025 06:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة وعواصف رعديّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيكون الطقس
lebanon 24
28/04/2025 06:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار متفرقة وموحلة غدا وثلوج على ارتفاع 1800 متر... اليكم حال الطقس
lebanon 24
28/04/2025 06:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2025-04-27
22:06 | 2025-04-27
22:08 | 2025-04-27
23:19 | 2025-04-27
22:51 | 2025-04-27
22:46 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24