غدًا.. كيف سيكون الطقس؟

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية."

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