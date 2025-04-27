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لبنان

عن الإضراب في المدارس الرسمية.. بيان جديد من "رابطة الأساتذة المتعاقدين"

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:36
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أعلنت "رابطة الاساتذة المتعاقدين" في التعليم الرسمي في لبنان، في بيان، "استمرار الإضراب في المدارس الرسمية إلى حين تصاعد الدخان الابيض حول الحلول المنتظرة لدفع المساعدة الاجتماعية. وفي هذا الاطار تثني الرابطة على الجهود التي تبذل من قبل  رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي لايجاد الحل المنصف والعادل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم".
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وطلبت الرابطة من الأساتذة المتعاقدين "إبلاغ المدراء التزامهم التام باستمرارية الاضراب في المدارس الرسمية يوم غد الإثنين".

وتابع: "لن نضيع جهود الأساتذة الجبارة، لن نضيع عناء حضورهم من أقصى الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت الى مظاهرة الحرية يوم الخميس، لن نضيع قهرهم وتعبهم بالتشرد في الشوارع من 5 صباحا الى 9 ليلا في ثلاثة اعتصامات، نظرا لقدوم نصفهم من مناطق حدودية".
 

وختم البيان: "تؤكد رئيسة الرابطة نسرين شاهين ان الاشكالية قيد المعالجة من قبل المعنيين والاضراب مستمر إلى حين بلورة الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه".
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