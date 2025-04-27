عن الإضراب في المدارس الرسمية.. بيان جديد من "رابطة الأساتذة المتعاقدين"

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وطلبت الرابطة من الأساتذة المتعاقدين "إبلاغ المدراء التزامهم التام باستمرارية الاضراب في المدارس الرسمية يوم غد الإثنين".وتابع: "لن نضيع جهود الأساتذة الجبارة، لن نضيع عناء حضورهم من أقصى الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع وبيروت الى مظاهرة الحرية يوم الخميس، لن نضيع قهرهم وتعبهم بالتشرد في الشوارع من 5 صباحا الى 9 ليلا في ثلاثة اعتصامات، نظرا لقدوم نصفهم من مناطق حدودية".وختم البيان: "تؤكد رئيسة الرابطة ان الاشكالية قيد المعالجة من قبل المعنيين والاضراب مستمر إلى حين بلورة الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه".