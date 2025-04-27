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لبنان

وزير الاعلام: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا يمكن قبولها مهما كان السبب

Lebanon 24
27-04-2025 | 16:28
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أوضح وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان لا يمكن قبولها مهما كان السبب". 
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وأشارفي كلامه عبر "الجزيرة" إلى أنّه "على أميركا وفرنسا تحمل المسؤولية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة". 

وأكد مرقص ان "ما تقوم به إسرائيل يروع المدنيين ويقوض الاستقرار في المنطقة". 

وكشف أن "الجيش يواصل الانتشار في الجنوب وما تقوم به إسرائيل يعيق الخطوات التي تقوم بها الحكومة".

تابع مرقص: "نضاعف جهودنا الدبلوماسية من أجل تحرير أراضينا واستكمال بسط سلطة الدولة على الجنوب".


 


 
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