وزير الاعلام: الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا يمكن قبولها مهما كان السبب

أوضح ، مساء اليوم، أن "الاعتداءات على سيادة لا يمكن قبولها مهما كان السبب".

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وأشارفي كلامه عبر " " إلى أنّه "على أميركا وفرنسا تحمل المسؤولية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة".



وأكد ان "ما تقوم به يروع المدنيين ويقوض الاستقرار في المنطقة".



وكشف أن "الجيش يواصل الانتشار في الجنوب وما تقوم به إسرائيل يعيق الخطوات التي تقوم بها الحكومة".











تابع مرقص: "نضاعف جهودنا الدبلوماسية من أجل تحرير أراضينا واستكمال بسط على الجنوب".





