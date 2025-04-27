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لبنان

إبراهيم: التراجع أمام الضغوط أوصل لبنان إلى ما يعانيه اليوم

Lebanon 24
27-04-2025 | 16:24
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كتب اللواء عباس إبراهيم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي:
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"في مزرعةٍ كان هناك ديك اعتاد أن يصيح ويسبب الإزعاج ويمنع النوم العميق لمن حوله.
فاشترط عليه صاحب المزرعة التوقف عن الصياح وإلا كان مصيره الذبح، فرضخ الديك وتوقف عن صياحه.
ثم طلب إليه أن ينقنق كالدجاج، وإلا الذبح، فما كان من الديك إلا أن فعل صاغرًا.
في المرة الثالثة هدده صاحب المزرعة بأن يبيض كالدجاج وإلا سيذبحه، وهنا أيقن الديك أنه سيلقى حتفه لا محالة، وأن المطلوب كان ذبحه منذ البداية.
فليتوقف البعض عن أداء أدوار الدجاج إرضاءً لأصحاب المزارع متنازلين عن أصالتهم، لأن مصيرهم سيكون كما ديك المزرعة، والتاريخ يشهد.
لقد أوصل التراجع المتكرر أمام الضغوط والشروط بلا مواجهة ولا موقف لبناني موحد لبنان إلى ما يعانيه اليوم من ضربٍ لأمنه واستقراره واعتداءٍ على ناسه في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب. 
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