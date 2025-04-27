وزعت الجديدة لـ" في التعليم الثانوي" مهام أعضائها على الشكل التالي: عصام عزّام (رئيساً)، يوسف مكرزل (نائباً للرئيس)، (أميناً للسر)، علي سريّ الدين (أميناً للمالية)، (محاسباً ومفوضاً لدى الحكومة)، (أميناً للعلاقات العامة)، عبدو خاطر (أميناً للإعلام)، سعيد الحمصي (أميناً للدراسات والإحصاء)، (أمينةً للشؤون الإجتماعيّة)، حسن (أميناً للشؤون الثقافيّة)، سلوى (أمينةً للشؤون التربويّة)، ولينه عبس، ، ، حسن حاوي، ، وجعفر عسّاف (مستشارين).

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