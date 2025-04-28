Advertisement

لبنان

"دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1353019-638814535639941631.jpg
Doc-P-1353019-638814535639941631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان أنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 29 نيسان 2025".
Advertisement

وذكر البيان أن "عدد المستفيدين يبلغ 159,330 أسرة لبنانية، ما يعادل 754,863 فرداً، فيما يبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,383,185$".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا طرأ على "ChatGPT" مؤخراً؟ إليكم هذا الخبر
lebanon 24
29/04/2025 05:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يشهد "واتسآب" في لبنان والعالم؟ إليكم الخبر
lebanon 24
29/04/2025 05:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ضبطت "الجمارك" في الشمال؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
29/04/2025 05:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الماكينة الإنتخابية لـ"حزب الله": ننفي هذا الخبر
lebanon 24
29/04/2025 05:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-04-28
22:08 | 2025-04-28
17:36 | 2025-04-28
17:23 | 2025-04-28
16:50 | 2025-04-28
16:49 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24