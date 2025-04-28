"دولارات" ستصل إلى لبنانيين غداً.. إليكم هذا الخبر

أعلن لوزارة الشؤون الإجتماعيّة في بيان أنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة عن شهر نيسان للمستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 29 نيسان 2025".

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وذكر البيان أن "عدد المستفيدين يبلغ 159,330 أسرة لبنانية، ما يعادل 754,863 فرداً، فيما يبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,383,185$".