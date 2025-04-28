في البرلمان.. لقاء نيابي لبناني - فرنسي بحث "وضع لبنان"

عقد في مجلس النواب لقاء، جمع أعضاء من الفرنسي: إتيان بلان، نائب لوي ، نائبة رئيس لجنة التضامن مع الاقليات في مجلس جيزيل جوردا، ولجنة الصداقة النيابية برئاسة النائب ، ولجنة الصداقة النيابية اللبنانية مع الفرنسية برئاسة النائب ، في حضور النائب .

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موسى

وقال النائب ميشال موسى بعد الاجتماع: "اجتمعنا اليوم مع ممثلين من مجلس الشيوخ الفرنسي في لجنة الأقليات في ، وكان اللقاء مهما جدا تبادلنا فيه كل الأفكار وشرحنا الوضع في الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي بشكل دائم والاعتداءات التي تقوم بها ونحن نشكر على المساعدة والوقوف إلى جانب لبنان وهذا التبادل الذي يحصل بين ومجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، فأستطيع القول انهم اخذوا فكرة واضحة اليوم في شرح من قبل النواب اللبنانيين لمواضيعهم المختلفة".



وقال موسى: "نحن نعول كثيراً على الدور الفرنسي الذي يتفهم لبنان اكثر ويعرف الداخل اللبناني بشكل اكبر وبشكل تاريخي وبصداقة دائمة مع لبنان".