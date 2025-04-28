سرقة 300 ألف دولار من داخل "فيلا"

اقتحم مجهولون فجر اليوم، "فيلا" يمتلكها م.ي في منطقة دده - .

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وبحسب معلومات " "، سُرِقَ مبلغ كبير يُقدّر بحوالي 300 ألف دولار أميركي من داخل "الفيلا".



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين.