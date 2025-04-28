في هذه البلدة... إشتباكات عنيفة بسبب الإنتخابات

أفادت مندوبة " " عن اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة حورتعلا، على خلفية والاختيارية.

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وتخلل الإشتباكات إطلاق نار وقذائف صاروخية.

وعلى الفور وصل الجيش إلى المكان، ويعمل على إعادة الهدوء إلى البلدة.