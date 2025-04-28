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لبنان

بالصورة.. بلدية طرابلس تزيل التعديات والمخالفات

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:45
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تواصل بلدية طرابلس، حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، في القبة وجبل محسن، بمؤازرة القوى الأمنية من درك ومخابرات الجيش، بتوجيه من رئيس البلدية رياض يمق
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ومنذ الصباح، قامت دوريات الشرطة وآليات البلدية باذالة التعديات عن الارصفة والاملاك العامة شملت مخالفات كبيرة وصغيرة، وأزالت العوائق الباطونية والبلاستيكية عن الطرقات. 
وجدد يمق تأكيده "إستمرار  الحملة في المنطقة  وتستكمل في مختلف الاسواق والمناطق"، كما دعا "المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصة او العامة الى إزالتها فورا قبل إزالتها من قبل جرافات البلدية وتحطيم محتوياتها، مع الإشارة إلى أن البلدية غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بها".
 
 
ولفت إلى أن "الحملة ليست ضد الفقير او ضد أبناء طرابلس بل هي مطلب جميع مواطنيها بهدف تنظيم المدينة وإعادتها الى سابق عهدها". 
 
ونوه يمق بـ"تعاون قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش على مواكبتهم وتفانيهم وانضباطهم في العمل".
 
 
 
 
 
 
 
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