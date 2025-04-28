"الريجي" ضبطت في تعلبايا كميات من المعسّل المزوّر

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، انها "تواصل عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".

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وفي هذا الإطار، ضبطت دوريات جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" كميات من المعسّل المزوّر، نتيجة عملية دهم في بلدة البقاعية.



وسطِّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه المختص.