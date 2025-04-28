عبد المسيح :عبّرت للرئيس عون عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين

كتب النائب عبر حسابه على منصة " X": "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ، حيث عبّرت له عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين وتنفيذ ما جاء في خطاب القسم الذي نؤيّده بالكامل. كما تطرقنا معًا إلى احتياجات وأهمّية تلبيتها".

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