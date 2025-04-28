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لبنان

عبد المسيح :عبّرت للرئيس عون عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:12
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة " X": "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، حيث عبّرت له عن تقديري لجهوده في لمّ شمل اللبنانيين وتنفيذ ما جاء في خطاب القسم الذي نؤيّده بالكامل. كما تطرقنا معًا إلى احتياجات منطقة الكورة وأهمّية تلبيتها".
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