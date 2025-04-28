الجيش يحبط عملية تهريب 27 سورياً عبر البحر.. وهذا ما ضبطه في مناطق مختلفة!

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين، وأوقفت 6 مواطنين وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – ، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.• توقيف المواطنين: (م.غ.)، (ع.غ.)، (ي.غ.)، في – ، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز وادي التركمان – المواطن (م.ص.) والسوري (ي.ش.)، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.كذلك تمكنت دورية من مقابل من إحباط عملية تهريب 27 سوريًّا بطريقة غير شرعية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.