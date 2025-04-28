بعد تلقي أحد المواطنين إتّصالاً تحذيريّاً... بيان يُوضح

Advertisement

صدر عن الشيخ نعنوع بيان توضيحي، بشأن تلقي أحد المواطنين من بلدة طيردبا في إتّصالاً تحذيريّاً، جاء فيه:بتاريخ اليوم، ورد اتصال إلى هاتف العائلة من رقم دولي مجهول، وقد تضمن رسالة صوتية مسجلة تحذّر من التواجد قرب موقع يحتوي على أسلحة، داعيةً إلى الابتعاد فورًا.عقب انتهاء الاتصال، اختفى الرقم من سجل المكالمات دون أن يترك أثرًا، ما أثار الريبة والشك.على الفور، قمنا بإبلاغ والجيش بالحادثة، وقد طلبوا منا الحيطة والحذر ريثما يتم التحقق من ملابسات الاتصال.وحتى الساعة، لم يصدر عن الجهات المعنية أي نفي أو تأكيد رسمي بخصوص الموضوع، مما يفتح الاحتمال بين وجود تهديد حقيقي أو أن يكون الحادث من أعمال التخويف التي يلجأ إليها بعض العابثين.بناءً عليه، نهيب بالجميع التزام الحذر والوعي الكامل حتى اتضاح الصورة.