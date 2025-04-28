بهية الحريري قدمت التعازي الى علاوي

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زارت النائبة السابقة بهية ، حيث قدمت التعازي بإسمها واسم الى رئيس وزراء الأسبق الدكتور ، بوفاة زوجة شقيقه صباح هاشم علاوي الحاجة نسرين حسن الجاف، في حضور مفتي صيدا والزهراني الشيخ وشخصيات معزية .ونقلت الى الرئيس وعائلة الفقيدة مشاركة الرئيس الحريري لهم في مصابهم الأليم، سائلة "الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان".