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لبنان

بهية الحريري قدمت التعازي الى علاوي

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:28
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زارت النائبة السابقة بهية بهية الحريري حسينية صيدا، حيث قدمت التعازي بإسمها واسم الرئيس سعد الحريري الى رئيس وزراء العراق الأسبق الدكتور اياد علاوي، بوفاة زوجة شقيقه صباح هاشم علاوي  الحاجة نسرين حسن الجاف، في حضور مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران وشخصيات معزية . 
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 ونقلت الحريري الى الرئيس علاوي وعائلة الفقيدة مشاركة الرئيس الحريري لهم في مصابهم الأليم، سائلة "الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جنانه ويلهمهم الصبر والسلوان".
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