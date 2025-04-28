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لبنان

موسى: لبنان يقوم بواجبه بخلاف إسرائيل

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:07
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اعتبر السفير المصري في بيروت علاء موسى أنّ ما يصلنا من تقارير تؤكّد أن لبنان يقوم بواجباته لناحية اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
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وقال:" قصف الضاحية خرق من الجانب الاسرائيلي لأن ما يصل إلينا من لجنة المراقبة والجيش يظهر أن الدولة اللبنانية والجيش قاما بواجباهما بخلاف اسرائيل".
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