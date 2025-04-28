موسى: لبنان يقوم بواجبه بخلاف إسرائيل

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اعتبر في أنّ ما يصلنا من تقارير تؤكّد أن يقوم بواجباته لناحية اتفاق وقف إطلاق النار مع .وقال:" قصف الضاحية خرق من الجانب الاسرائيلي لأن ما يصل إلينا من والجيش يظهر والجيش قاما بواجباهما بخلاف اسرائيل".