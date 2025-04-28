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لبنان

اليوم.. كلمة مُرتقبة لأمين عام "حزب الله"

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:32
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يتحدث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 8:30 من مساء اليوم حول اولويات نهضة لبنان والانتخابات البلدية. 
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