رئيس الحكومة استقبل وفدا من "معهد الشرق الأوسط - واشنطن"

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استقبل الدكتور ، في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، وفدا من " - " برئاسة أمناء المعهد الجنرال فوتيل، وضم الوفد: الدكتور بول سالم، المقدم سيرسي، ماري بولز دوردال، جنيفر جيغليو، الكولونيل نتانيال هيوستن، ندى ، لوبل، فراس مقصد، ميشال فوتيل ومانيوس .واستمع الوفد، خلال اللقاء، إلى "رؤية الرئيس سلام وما تحقق منذ استلامه مهامه ولغاية اليوم والانجازات العديدة على الصعيدين الأمني والسيادي وعلى صعيد اتفاق وقف النار، والعثرات والتحديات التي لا تزال باقية، وخصوصا بقاء الإسرائيليين في المواقع الخمسة".وتم التطرق إلى "الإنجازات في الملفات الاقتصادية والمالية، وخصوصا الذي تم إقراره في مجلس النواب الأسبوع الماضي، إضافة إلى ذهاب وفد وزاري إلى واشنطن والمحادثات التي اجراها مع والبنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى، وهذه كلها بداية واعدة للموضوع الاقتصادي".وعرض الرئيس سلام ايضا لـ"أهمية استقلالية ومشروع القانون الذي سيرسل إلى مجلس النواب في هذا الشأن"،وأعطى تقييما لقراءته لوضع ضمن التغييرات الإقليمية، خصوصا في ، وانفتاح على سوريا ولبنان وأهمية رفع عن سوريا ليستفيد لبنان من هذه الفرص.واستمع الوفد بدقة الى ما تناوله الرئيس سلام، واعدا بـ"أن يبذل في واشنطن جهودا للتشجيع على دعم لبنان والدولة والجيش والمسار الإصلاحي الاقتصادي، وصولا إلى انعاش الاقتصاد اللبناني". (الوكالة الوطنية)