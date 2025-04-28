قائد الجيش: لا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا

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وتوجه إليهم بالقول: "إن دور الجيش أساسي وحيوي من أجل استمرار الوطن، ولا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا".كما زار العماد هيكل نقطة مراقبة حدودية متقدمة تابعة للّواء في منطقة ، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات، والعمل الدؤوب والمستمر لتطبيق في ظل الخروقات والاعتداءات المتكررة للعدو على مختلف المناطق ، وآخرها أمس على محيط العاصمة .كذلك قدَّم قائد الجيش في بلدة بلاط - مرجعيون التعازي بالرقيب الأول الشهيد جودات نورا الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠ نتيجة انفجار ذخائر في منطقة بريقع – ، وأثنى على تفانيه في أداء الواجب حتى الشهادة.