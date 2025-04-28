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لبنان

خلال حملته الانتخابية.. هذا ما فعله أحد المرشحين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-04-2025 | 11:55
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لجأ احد المرشحين الرئيسيين في بلدة متنية ساحلية إلى اعداد فيديوهات تضمنت روايات ملفقة بحق منافسته المرشحة في البلدة نفسها بهدف تضليل ابناء البلدة والتجريح بها ، وذلك بعدما دلت استطلاعات الرأي التي اجرتها شركات متخصصة ان المرشحة المستهدفة تتقدم على منافسها وحظوظ فوزها مع اللائحة التي تترأسها اكبر بكثير من حظوظه بالفوز .
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