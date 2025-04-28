خلال حملته الانتخابية.. هذا ما فعله أحد المرشحين

لجأ احد المرشحين الرئيسيين في بلدة متنية ساحلية إلى اعداد فيديوهات تضمنت روايات ملفقة بحق منافسته المرشحة في البلدة نفسها بهدف تضليل ابناء البلدة والتجريح بها ، وذلك بعدما دلت استطلاعات الرأي التي اجرتها شركات متخصصة ان المرشحة المستهدفة تتقدم على منافسها وحظوظ فوزها مع اللائحة التي تترأسها اكبر بكثير من حظوظه بالفوز .

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