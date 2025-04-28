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لبنان

هاجمها أمس… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لاستهداف الضاحية (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:01
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو "لمشاهد من استهداف البنية التحتية التي استخدمت لتخزين صواريخ دقيقة في ضاحية بيروت الجنوبية"، حسب قوله.

تابع أدرعي: "هاجم الجيش الإسرائيلي يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله".


أضاف: "خلال الشهر الأخير هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 هدفًا في أنحاء لبنان حيث نُفذت هذه الغازات بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، والتي شكلت تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها".


ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع إعادة اعمار حزب الله".


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