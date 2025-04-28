هاجمها أمس… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لاستهداف الضاحية (فيديو)

#عاجل 🔸مشاهد من استهداف البنية التحتية التي أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الإرهابي.
🔸خلال الشهر الأخير هاجم جيش الدفاع أكثر من 50… pic.twitter.com/ask8cFzxkV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2025
#عاجل 🔸مشاهد من استهداف البنية التحتية التي أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة في ضاحية بيروت الجنوبية
🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الإرهابي.
🔸خلال الشهر الأخير هاجم جيش الدفاع أكثر من 50… pic.twitter.com/ask8cFzxkV