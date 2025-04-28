هاجمها أمس… الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لاستهداف الضاحية (فيديو)

#عاجل 🔸مشاهد من استهداف البنية التحتية التي أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الإرهابي.



🔸خلال الشهر الأخير هاجم جيش الدفاع أكثر من 50… pic.twitter.com/ask8cFzxkV — (@AvichayAdraee) April 28, 2025 Advertisement

تابع أدرعي: "هاجم الجيش الإسرائيلي يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله".أضاف: "خلال الشهر الأخير هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 هدفًا في أنحاء حيث نُفذت هذه الغازات بعد خروقات للتفاهمات بين ولبنان، والتي شكلت تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها".ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع إعادة اعمار ".