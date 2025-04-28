مفاجأة.. سوريون لا يريدون العيش أكثر في لبنان!

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علم " " أن عددًا كبيرا من السوريين بداوا في التفكير جديًا بمغادرة الأراضي والعودة إلى .ولدى تواصلنا مع عدد منهم، كان السبب الموحد الذي دفعهم إلى أخذ هذا القرار هو توقف المساعدات من قبل الجهات الممولة، أو التي كانت تدعمها أميركا وقطعت عنها الأموال.وقال هؤلاء أنّه في ظل الأوضاع الصعبة، لم يعد لديهم المقدرة على مجاراة الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، وهدفهم العودة إلى بلادهم قبل فصل الشتاء لتأمين المأوى لعائلاتهم.