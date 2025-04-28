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لبنان

مفاجأة.. سوريون لا يريدون العيش أكثر في لبنان!

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:10
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علم "لبنان24" أن عددًا كبيرا من السوريين بداوا في التفكير جديًا بمغادرة الأراضي اللبنانية والعودة إلى سوريا.
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ولدى تواصلنا مع عدد منهم، كان السبب الموحد الذي دفعهم إلى أخذ هذا القرار هو توقف المساعدات من قبل الجهات الممولة، أو التي كانت تدعمها أميركا وقطعت عنها الأموال.

وقال هؤلاء أنّه في ظل الأوضاع الصعبة، لم يعد لديهم المقدرة على مجاراة الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، وهدفهم  العودة إلى بلادهم قبل فصل الشتاء لتأمين المأوى لعائلاتهم.
 
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لبنان

خاص

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