في هذه المنطقة.. توقيف مطلوب يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق ما بداخلها

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال.بتاريخ 22-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة عين الرّمّانة وأوقفته. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ مئات عمليّات سرقة محتويات من داخل سيّارات، بعد كسر زجاجها، وذلك على المسلك الممتد ما بين وجونية، وفي مناطق عدّة من محافظة .وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".