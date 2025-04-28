Advertisement

لبنان

"النصف زائد واحد" بتصرف ميريام سكاف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-04-2025 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1353144-638814694083289997.png
Doc-P-1353144-638814694083289997.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر زحلي مطلع على سير المفاوضات  وعملية تثبيت أسماء أعضاء اللوائح في إنتخابات بلدية زحلة الى أن لائحة تحالف الكتلة الشعبية والقوات اللبنانية تضم على الأقل ١١ عضوا للسيدة ميريام سكاف من أصل ٢١ عضوا ، أي ما يعادل النصف زائدا واحد بعدما كان التفاوض معها في بداية التحالف على ثمانية أعضاء من ضمنهم نائب الرئيس
Advertisement

المصدر أشار الى أن السيدة سكاف نجحت بمهارة بفرض نفسها والكتلة الشعبية كلاعب أساسي في الإنتخابات البلدية والإختيارية في زحلة . أكد أن الأسماء القريبة من الكتلة الشعبية هي : وديع نمير ، ريشار سكاف ، وسيم صيقلي ، إيلي شمعون ، جوديت التينة ، أندريه حروق ، نادر زين الدين ، حسين المصري ، زياد شعنين ، بسكال سعاده ، نتالي معلوف

المصدر أشار الى أن الأسماء سُربت وربما يكون هناك تغيير طفيف ولكن غير جوهري .
 
مواضيع ذات صلة
سكاف يُحذر من انتقال "الحريق" الطائفي السوري إلى لبنان!
lebanon 24
29/04/2025 05:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحالف الضرورة" بين"القوات اللبنانية" وسكاف
lebanon 24
29/04/2025 05:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صلحة بين باسيل وأحد "الحردانين"
lebanon 24
29/04/2025 05:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك
lebanon 24
29/04/2025 05:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-04-28
22:16 | 2025-04-28
22:18 | 2025-04-28
22:08 | 2025-04-28
17:36 | 2025-04-28
17:23 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24