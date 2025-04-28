"النصف زائد واحد" بتصرف ميريام سكاف

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المصدر أشار الى أن السيدة نجحت بمهارة بفرض نفسها والكتلة الشعبية كلاعب أساسي في الإنتخابات البلدية والإختيارية في زحلة . أكد أن الأسماء القريبة من الكتلة الشعبية هي : وديع نمير ، ريشار سكاف ، وسيم ، ، جوديت ، أندريه حروق ، نادر ، ، زياد شعنين ، بسكال ، نتالي .المصدر أشار الى أن الأسماء سُربت وربما يكون هناك تغيير طفيف ولكن غير جوهري .