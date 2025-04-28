"لتقف الدولة على قدميها"... قاسم يُعلنها: لن نتخلى عن قوتنا!

وأعلن قاسم أنّه "لدينا ثلاث أولويات يجب أن نركز عليها، وأعني بالأولويات أنّ الدولة والشعب والكل يجب أن يعمل لإنجاز هذه الأولويات، لأنها تساعد على استقرار لبنان ونهضة لبنان ونمو لبنان".



وقال: "الأولوية الأولى، يجب وقف العدوان والانسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى. هذه أولوية لا يتقدّم عليها أولوية أخرى، وهي من ضمن الأولويات الثلاث.

لماذا هذه الأولوية مهمة؟ لأنّ البلد إذا كان معرّضًا في كل يوم لعدوان في مناطق مختلفة من لبنان، وإسرائيل لم تنسحب من جنوبه، كيف يمكن أن نبني هذا البلد والضغوطات قائمة ليل نهار؟ ما هي الحجة؟ ما هي الذريعة؟".



تابع: "هناك اتفاق انعقد وبدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. هذا الاتفاق اسمه وقف إطلاق النار. عُقد هذا الاتفاق منذ خمسة أشهر. التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الفرقاء، بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقود، ومكّنا الدولة اللبنانية من أن تنشر الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو المستهدف بهذا الاتفاق. ونفّذنا منذ خمسة أشهر من دون أي ثغرة، من دون أي خرق، من دون أي تجاوز، وهذا ما تشهد به دول العالم بأسره".





أضاف: "كل العالم يشهدون أن لبنان التزم، التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا لوقف إطلاق النار. لكن خرقت واعتدت أكثر من ثلاثة آلاف مرة، والله يا جماعة رقم لا يمكن أن يتحمله أحد، يعني عادة يُحكى عن خرق، اثنين، عشرة، لكن ثلاثة آلاف خرق! حتى بنفسها منذ فترة أشارت إلى هذا الأمر وانتقدت، طبعًا قامت الدنيا ولم تقعد في الكيان الإسرائيلي على . أما أميركا فهي متواطئة بالكامل وتُغطّي وتُعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات، لأن لها أهدافًا تريد أن تحققها".



وأشار قاسم إلى أنه "سلّمنا للدولة اللبنانية أن تكون هي المفاوض الأساسي، وهي المسلطة على حماية البلد، وهي التي تستخدم الجيش اللبناني من أجل القيام بواجباته في جنوب نهر الليطاني وفي كل لبنان. نحن نعتبر أنّ الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين، أمريكا وفرنسا، وكذلك على ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية. على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم وبسيط، لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات. هذا أمر غير مقبول".



وطالب قاسم الدولة اللبنانية أن "تتحرك بشكل أكبر، بشكل يومي، بشكل متفاعل، استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى، ارفعوا شكاوى إلى ، استدعوا السفيرة الأميركية دائمًا لأنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز إلى إسرائيل، ولا تقوم أمريكا بدورها في الرعاية، بل هي مشاركة مع الكيان الإسرائيلي. تحركوا بطريقة ديبلوماسية بشكل أوسع وأكبر".



وقال: "أنا لا أريد أن أطرح الآن برنامج عمل، لكن الحكومة اللبنانية عليها أن تجعل كل جلسة من جلساتها في مقدمتها الحديث عن الخروقات، عن الاعتداءات، عن الأعمال الشنيعة التي ترتكبها، عن خرق وقف إطلاق النار، عن عدم الالتزام. خمسة أشهر مرت على عدم الالتزام، يجب أن نكون متفاعلين أكثر، وأن تقوم الدولة بالضغوطات بشكل أكبر".

وعن استهداف الجيش الاسرائيلي للضاحية الجنوبية من أمس، اعتبر قاسم أن "هذا الاعتداء فاقد لأيّ مُبرّر حتى ولو كان وهميًا. هذا اعتداء سياسي، هذا اعتداء لتغيير القواعد، هذا اعتداء لتثبيت قواعد معينة، يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته، وأن يحققوا الأهداف التي يريدون".



تابع: "الميزة في هذا الاعتداء أنه بإذن من أميركا، لأن إسرائيل قالت إنها أبلغت أمريكا، طبعًا أمريكا لم تمانع لأنه جزء من تحقيق الهدف السياسي في تغيير المعادلة، في وضع معادلات جديدة، في محاولة الضغط السياسي، وهذا أمر خطير وكبير جدًا".



واعتبر قاسم أنه: "هذا فضلًا عن قتل المواطنين المدنيين في قراهم، في أعمالهم، في مزارعهم، في بيوتهم، في سياراتهم، إضافة إلى تدمير المنازل الجاهزة وغير الجاهزة، وتجريف الأراضي. اعتداءات كثيرة جدًا تحصل. هذا أمر خطير، يا أخي ارفعوا أصواتكم، املؤوا الدنيا صراخًا، أنتم لا تتحدثون بالقدر الكافي، ولا تتحركون بالقدر الكافي".



وعن موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة امس، وصفها قاسم بأنّها "جيّدة"، قائلاً: "نعرف أن رئيس الجمهورية مهتم جدًا ويعمل بشكل دائم، لكن أنا أقول أنّ المطلوب من الحكومة، من اللبنانية، من كل المعنيين بالمتابعة أن يرفعوا الصوت عاليًا، أن يصرخوا، أن يكثفوا الاتصالات. كل يوم يجب أن يكون هناك تحرك، كل يوم يجب أن يكون هناك مطالبة. اضغطوا على أميركا، أفهموها بأنّ لبنان لا ينهض من دون وقف العدوان. واعلموا أن أمريكا لها مصالح، لا أحد يفكر أن أميركا تعمل الآن لمصالح لبنان، لا، هي لها مصالح من لبنان، أفهموها أن مصالحها لا يمكن أن تتحقق بهذه الطريقة، الاستقرار هو الذي يُحقّق المصالح، الاستقرار هو الذي يؤدي إلى النتيجة التي تنتفع منها لبنان وأيضًا تنتفع منها الأطراف الأخرى".



واشار إلى ان "واجب الدولة أن تتصدى، وقد أخذت الدولة من الاتفاق كلّ ما تحتاجه لتطبق هذا الاتفاق، صار الآن أولويتها أن تُحقّق الأمن، وأن تُحقّق التحرير، وأن تؤمن لمواطنيها ما يُطمئنهم وما يُعطيهم المطلوب".



وقال: "أنا سأشير لكم بأمر مهم جدًا، البعض ماذا يظن؟ أنّ الدولة يجب أن تُطالب دائمًا بأن تأخذ وتأخذ من دون أن تعطي شيئًا. ماذا تريد الدولة بعد؟ تقول إنها تريد أن تطبق الاتفاق، تريد أن ينتشر الجيش في جنوب نهر الليطاني، هذا تحقّق، المقاومة التزمت 100%. أي أمر آخر يفترض ألا يكون مطروحًا الآن قبل أن تنفذ إسرائيل كل ما عليها، قبل أن تنسحب، قبل أن توقف العدوان، قبل أن تُفرج عن الأسرى، لا يمكن أن تأخذ شيئًا".





وتوجّه قاسم لبعض أركان الدولة، قائلاً: "يا أخي لديكم حقوق تأخذونها، وهذا حقكم أن تبسطوا السيادة وأن تكونوا مسؤولين عن المواطنين، لكن عليكم واجب أن تؤمنوا الحماية، لا يمكن أن تأخذوا كل شيء ولم تفعلوا شيئًا. الآن عندكم ضعف بالموضوع؟ أقول: مكّنوا أنفسكم بمزيد من التحرّك، بالاتصال بالدول المختلفة، بالتعاون مع القوى السياسية الموجودة في لبنان، بإبراز أنّ هذه القضية هي الأساس. لا نُلاحظ إلا أنه عندما يأتي مبعوث دولي أو مندوب دولي، بسرعة يتصدى بعض اللبنانيين ليقولوا لهم إنهم ملتزمون بالقرار 1701، نحن حاضِرون أن نعمل حصر السلاح، نحن حاضِرون أن نكمل للأخير. يا أخي لماذا تعطونهم تفاصيل يفترض أنّ بعضها، وهو أساس، قد طبّقتموه ولم يُطبّق الطرف الآخر ما عليه؟ انتظروا ودعوهم ينفذون، تتحدثون بما يُرضيهم! لا، قولوا لهم ما لا يرضيهم، تحدثوا معهم ليعرفوا أنّ هذا لبنان لا يمكن أن يسير بهذه الطريقة، مهما فعلوا، لا يمكن للبنان أن يدخل في فتنة كما يريدون وكما يريد البعض".





وأوضح أن "كذلك القوى السياسية، مسؤولة، مطالبة، كل القوى السياسية مسؤولة. أين أصواتكم يا أخي؟ أين كلامكم؟ أين أبحاثكم؟ أين مطالباتكم؟ أين اجتماعاتكم؟ أين مؤتمراتكم في مواجهة إسرائيل؟ بعض القوى السياسية من خمسة أشهر لم تتنفس ضدّ إسرائيل، لكنها تتحرّك ضدنا، ضد المقاومة، ضد مستقبل لبنان، جماعة فتنة، جماعة يريدون أن يأخذوا كل شيء حتى ولو كان لمصلحة العدو الإسرائيلي. لا يصح ذلك، يجب أن ننتبه، نحن أمام منعطف، علينا أن نعمل بطريقة صحيحة".



أضاف: "أنا هنا أريد أن أقول لكم شيئًا: ما هي أهداف إسرائيل؟ هذا الحديث عن ذرائع؟ انتهينا من الذرائع، لو أنّ دجاجة لبنانية مرّت عن الحدود أو تحركت بطريقة معينة من دون أن يُدرك الإسرائيلي بعض الأبعاد، سيقول إنكم تتحركون ضدنا وهذه ذريعة. هل هم محتاجون لذرائع؟ لا يحتاجون لذرائع. أهداف إسرائيل واضحة، يبدو أن هناك أناسًا لا يعرفونها. إسرائيل تريد السيطرة على لبنان، إسرائيل تريد إقامة مستوطنات في لبنان، إسرائيل تريد التوطين في لبنان، إسرائيل تريد إضعاف لبنان إلى درجة لا يستطيع معها أن يقول "لا" ولا يرفض المشاريع . وكذلك أمريكا تريد هذا. هذا هو المشروع الإسرائيلي. يا أخي، من لا يؤمن أن هذا هو المشروع، فليقل لي لماذا سنة 1982 بقيت إسرائيل 18 سنة، ولم تخرج إلا بالمقاومة، لماذا؟ فليقل لي لماذا فعلت ما فعلته بسوريا، احتلت 600 كيلومتر في ولم يواجهها أحد؟ هل تستطيع أن تقول لي لماذا إسرائيل دائمًا تقوم باعتداءات من دون أي مبررات فعلية؟ يكفي أن تقول أن هناك يوجد مخزن، هناك محل للحزب، هناك منشأة، ما هذه المبررات؟ هناك اتفاق، هذا الاتفاق يجب أن يُنفّذ، الاتفاق يعني مرحلة، هذه المرحلة مسؤولية إسرائيل أن تقوم بواجباتها في هذه المرحلة".





وقال: "وأنا أريد أن ألفت النظر للمسؤولين اللبنانيين، هل تظنون أن نتنياهو اليوم مثل نتنياهو قبل سنة وسبعة أشهر عندما بدأت الحرب؟ نتنياهو وضعه صعب، نتنياهو اليوم لا يعرف من أين تأتيه الضربات في الداخل، نتنياهو حائر لأنه لم يُحقّق الأهداف التي يريدها، نتنياهو يقتل البشر في غزة، لكنه لا يحقق أهدافه، ولم يستطع الوصول لما يريد. أعتقد أنّ بعضكم سمع وشاهد الخادمة عند نتنياهو عندما قالت إنه لا يعرف كيف يأكل، لا يعرف كيف يعيش، دائمًا متوتر، وضعه صعب، على وشك أن يصاب بالجنون، لأنه يقتل ويقتل ويقتل ويفعل كل ما يفعله ولا يستطيع الوصول إلى نتيجة، كم يصمد بعد؟ بالنهاية "زيته سينتهي"، بالنهاية سيقف عند حدّ معين".



أردف: "الآن يأتي بعض اللبنانيين تحت عنوان أننا نريد أن نكف شره، فلنتجاوب، فلنتنازل، فلنتراجع. لا، يا رجل، عندما كنا في وقت الحشرة، وقت الصعوبة، وقفنا وجمّدناه عند حده. كل الألوية والفرق التي جُمعت، 75 ألف واحد كانوا موجودين على الحدود، ولم يستطيعوا أن يتقدموا، وهذا ما اضطرهم إلى الذهاب إلى وقف إطلاق النار. الآن، بعد أن حصل ما حصل، وبعد أن عجز عن تحقيق الأهداف، يأتي بعض الناس ليقولوا: دعونا نُقدّم تنازلات".



وأوضح قاسم: "لا، لا يوجد عندنا تنازلات، لا يوجد شيء نعطيه بعد في لبنان، لا أحد يطلب منا أي طلب، لأنّ كل الطلبات إضعاف، كلها تنازلات لمصلحة إسرائيل، كلها تخلي عن القوة، لن نتخلى عن قوتنا، وقوة لبنان، وقوة الجيش اللبناني، وقوة الدولة اللبنانية. ماذا بكم؟ قفوا يا أخي، ارفعوا رؤوسكم، الحمد لله لدينا شباب، لدينا نساء، لدينا شعب، لدينا إمكانات كثيرة، لماذا تتراخون إلى هذا الحد؟ ما الذي يضعفكم؟ خائفون من ؟ هؤلاء الأمريكيون يقفون عند حدّهم عندما يروننا رجالًا ونساءً نقف بطريقة صحيحة. كفى أن تطرحوا علينا مواضيع وأفكارًا ومحاولات للتنازل أمام هذا العدو الإسرائيلي. ليكن بعلمكم شيئًا: لبنان يجب أن يكون قويًا وسيبقى قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه. لا أحد يظن أن يعمل على موضوع القوة لنصبح ضعفاء، أبدًا، هذا لن نعود إليه، لن نعود إلى ما قبل أربعين سنة، لن نعود حتى تكون إسرائيل متحكمة وأميركا متحكمة، ورغمًا عنها أميركا ستتعامل معنا عندما ترى أننا صامدون، جامدون".



تابع: "صحيح أننا في مرحلة فيها صبر، فيها معاناة، لكن إن شاء الله النتيجة لنا. نحن لدينا شعب ولا أشرف منهم، لدينا ناس ولا أعظم منهم، لدينا ناس ولا أطهر منهم. أرى بعض المقابلات على التلفاز لبعض الأمهات وبعض الزوجات، والله، الواحد عندما يرى هذه المقابلات، يقول: يا عمّ، هؤلاء الجماعة من يستطيع أن يهزمهم؟ هؤلاء يهزمون أكبر جيوش العالم، لأنّ هؤلاء في قلوبهم ودمهم وعقولهم وحياتهم وأطفالهم والأجنة في الأرحام، كلهم عبارة عن قوة حقيقية فيها من العزة والمعنويات من أجل التحرير، من أجل الأرض، من أجل الكرامة، قربة إلى الله تعالى. هذا شعب لا يمكن أن يهزم، وهذا شعب سينتصر دائما".



وتوجّه قاسم للدولة اللبنانية، قائلاً: "قفي على قدميك جيدًا، تحركي بطريقة صحيحة، كفى أن تعطيهم أمورًا حتى يرضوا عنك، لن يرضوا عنك. إذا كانت الدولة تريد أن تعمل لنهضة البلد، لن يتركوها، لكن إذا تريد أن تعمل بالتعاون مع كل الأطراف على قاعدة نحن عندنا كرامة وعندنا قوة، إن شاء الله نستطيع أن نؤسس لنهضة البلد".



وعن مسألة إعادة الإعمار، اعتبر قاسم أن "الحكومة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار، وهذا واجبها. هي تحدثت بالبيان الوزاري أنّ الأولوية إعادة الإعمار، وبشكل عام أي دولة مسؤولة عن مواطنيها، والمواطنون في لبنان من مختلف المناطق اعتدت عليهم إسرائيل، لهم حق على الدولة اللبنانية أن تُعمّر هذا البلد. أنا أريد أن أسأل: لماذا حتى الآن لم نبدأ بعملية الإعمار؟ البعض يقول: لأنّ الخارج عنده شروط قبل أن يبدأ بعملية الإعمار. ماذا أريد بالخارج؟ قل لي أنتِ الحكومة اللبنانية ماذا عملت من مسؤولية تجاه هذا الأمر؟ ألا تستطيع الحكومة تشكيل لجان من أجل الإعمار؟ ألا تستطيع تشكيل لجان من أجل تقديم الدراسات المناسبة؟ ألا تستطيع وضع نقطة على جدول الأعمال حتى تقول ما هي الخطة للإعمار؟ ابدأوا يا أخي، ضعوا خطتكم، بالخطة هناك دعم داخلي وهناك دعم خارجي، على الأقل تستطيعون البدء بالمسار، نستطيع أن نعرف أين سنصل، ويستطيع المواطنون أن يفهموا متى ستبدأ الدولة؟ متى ستقوم بما عليها وما عندها من قدرة؟ ومتى تتصل بالأطراف الأخرى؟".



اضاف: "يجب أن تبدأوا، هذا من لوازم تنفيذ الاتفاق، لا يوجد اتفاق بلا إعمار. شاهدوا كل الحروب التي تحصل في العالم، دائماً عندما يقولون هناك اتفاق يقولون هناك إعادة إعمار. فاليوم نحن في مواجهة إسرائيل يجب أن يكون عندنا إعادة إعمار.



تابع: "اعلموا أنّ عدم الإعمار يعني إفقار الناس، يعني التمييز في المواطنة، يعني أنكم تستهدفون مكوناً أساسياً موجوداً داخل البلد، يعني أنكم تعرقلون الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. كفى، توجهوا إلى الإعمار وضعوه نقطة على جدول الأعمال".



أضاف: "نحن اليوم كحزب الله، ما قمنا به نيابة عن الدولة وأرحناها منه، لا يوجد تنظيم في العالم يقوم به، لا توجد مقاومة في العالم تقوم به. نحن إلى الآن عملنا إيواء لخمسين ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسين من الذين هُدّمت بيوتهم بالكامل، قمنا بترميم لثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف مواطن. تصور الآن عندك تقريباً حوالي ثلاثمائة وخمسين ألفاً، هؤلاء الذين أنجزوا، ثلاثمائة وخمسين ألفاً من الذين عادوا إلى بيوتهم أو من الذين تم إيواؤهم".



وقال: "هذا كله من مسؤولية الدولة، نحن عملناه باللحم الحي. طبعاً، يجب أن نشكر الجمهورية الإسلامية ، ويجب أن نشكر سماحة القائد الإمام الخامنئي (دام ظله)، الذين ساعدونا وأيّدونا، ويجب أن نشكر الشعب على حبّه وعلى تعاطفه وعلى تعاونه بهذا الموضوع. يقولون ماذا تفعل ؟ قولوا لي ماذا يفعل الآخرون؟ ممَّ يخاف الآخرون؟ لماذا لا يأتون حتى يساعدوا بعملية الإعمار وعملية البناء؟ لا تظلموا هؤلاء الناس. إذا أحد فكّر أنه يستطيع أن يمشي بالبلد ويعلو به ويفعل ما يريد وهو يسحق هذه الجماعة ويُحرمهم من أن يعودوا إلى بيوتهم ويمشي الحال، فلا، لا يمشي الحال. البلد لا يستقر إلا بكل أبنائه، والبلد لا ينهض إلا إذا تعاونّا جميعاً. نحن نمد اليد ونتمنى عليكم أن تتعاونوا. يجب أن نلتف كلبنانيين ونضع أيدينا ببعض من أجل أن نصل إلى النتيجة المطلوبة".



أما عن بناء الدولة، فاعلن قاسم أنه "مع بناء الدولة. بل إذا راقبتم كل حياتنا وكل أعمالنا وكل نشاطاتنا خلال الفترات الماضية، كنا دائماً مع بناء الدولة. والآن مع بناء الدولة. أثبتنا أننا ونحن في قلب الحرب مع بناء الدولة. شاركنا بانتخاب رئيس للجمهورية، العماد جوزيف عون، بتوافق بيننا وبين حركة أمل، بتكاتف مع اللبنانيين حتى يُقلع البلد وحتى يسير البلد. هذا إنجاز، هذا معناه أننا مع بناء الدولة".



وأعلن أنه "اخترنا الحكومة وأعطيناها الثقة، نسير بكل المشاريع التي تسير. نعم، نحن نعتبر أنّ بناء الدولة تحتاج لقوانين، ونحن حاضرون وسنشارك في القوانين. تحتاج لتعيينات إدارية، نحن موافقون وسنشارك بالتعيينات الإدارية. تحتاج إلى إعادة أموال المودعين، يجب أن يحصل هذا. تحتاج إلى قوانين إصلاحية للمصارف ولأمور كثيرة على المستوى الاقتصادي، أيضاً نحن مشاركون. يجب العمل على خطة اقتصادية اجتماعية تستطيع أن تنهض بلبنان، ونحن جزء من هذه الخطة".





تابع: "انظروا إلى كل مسارنا تجدوا أنه مسار مساعد لبناء الدولة. نحن نعتبر أن بناء الدولة أساس ويجب أن تُبنى.إذاً، تحصّل لدينا ثلاث أولويات يجب أن تسير معاً:أولوية وقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله والانسحاب وإعادة الأسرى.الأولوية الثانية هي العمل بشكل حثيث من أجل إعادة الإعمار.الأولوية الثالثة هي بناء الدولة".



واعتبر قاسم أن "هذه الأولويات الثلاثة لها قواعد، يجب ألا نشغل الناس بسفاسف ومهاترات جانبية. وأنا أقول لكم: هؤلاء دعاة الفتنة لا تردوا عليهم، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً. هؤلاء الذين يريدون أن يصنعوا مشكلة بين المقاومة والجيش، ليس لهم خبز، هؤلاء الذين يحاولون أن يظهروا رؤوسهم أنهم يريدون أن يؤسسوا للدولة تاريخهم معروف وإجرامهم معروف وأعمالهم السابقة معروفة. على كل حال، من كانت له خصلة لا يغيرها، ولكن ليعرفوا أننا لن نسمح لهذه الفتنة أن تم"ر.



وأد انه "يجب أن ندعم الرئيس في عملية الإصلاح، وعملية إخراج إسرائيل، وعملية إعادة الإعمار، وكذلك الحكومة اللبنانية".



وعن القرار 1701، أوضح قاسم أن " تفاصيله التي هي بعد اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ من الجانب الإسرائيلي، عندئذ يأتي وقته، ومطلوب منا ومطلوب من الكيان الإسرائيلي، ليس فقط منا.أطيلوا بالكم، لا تستعجلوا، لكي نتمكن من تحميل المسؤوليات للآخرين، وخطوة خطوة، لا يأخذوا منا كل شيء وهم لا حقّ لهم أن يأخذوا كل تلك الأشياء".



وعن مسألة الانتخابات البلدية والاختيارية، كشف قاسم أنه "بنظرة حزب الله، الانتخابات البلدية والاختيارية ليست منصباً ولا استثماراً، بل هي مسؤولية وخدمة".

أواعتبر أن "أي الناس الذين سيدخلون إلى الانتخابات البلدية والاختيارية، الناس التي تريد أن تتصدى لتلك المواقع يجب أن يكون في خلفيتها أنها تريد أن تخدم الناس، وأنها تريد أن تقدم تجربة.

هناك أهداف من المشاركة بالانتخابات البلدية:أول هدف خدمة أهلنا المستضعفين ورعاية مصالحهم وتنمية مناطقهم ورفع الحرمان عنهم والمساهمة في نهوضهم من خلال الإمكانات المتوفرة".



تابع: "نحن جماعة مربَّون على أن خدمة الناس أصل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سروراً". نحن من هذه المدرسة، ولسنا من مدرسة الذين يدخلون إلى الانتخابات ويعطون خدمات قبل الانتخابات ليأخذوا منصباً وموقعاً، لا، هذه خدمة تحدث في الانتخابات وخارج الانتخابات وقبلها وبعدها، روحية التربية. الهدف الثاني، يجب أن نساهم في إصلاح وتحديث إدارة البلديات والأجهزة والمؤسسات الخدماتية والإنمائية التابعة لها. الهدف الثالث، يجب أن نساهم في تقديم تجربة رائدة في الإدارة تُشكّل نموذجاً في الاستفادة من الكفاءة والاستقامة والمصداقية".

وقال قاسم: "وهؤلاء نحن في الفترات السابقة عملنا عليهم، والآن أيضاً نريد أن نعمل عليهم، لأنّ موضوع البلديات موضوع حيوي بالنسبة للناس، وهذا له علاقة بحياتهم اليومية.

ما هي السياسات العامة التي يجب أن نعمل عليها؟. يجب أن نحرص على وحدة القرية ووحدة المدينة وجوّ التفاهم والتآلف والتعاون، وأن يكون لدينا رعاية وأخوة من قبل الجميع".



تابع: "البعض يقول لماذا يتفاهمون؟ فليكن هناك تنافساً حراً، يا أخي، لا نريد أن ندخل الناس بعضهم ببعض. إذا استطعنا أن نصنع ائتلافاً ونجمع كل هذه الكفاءات وكل هذه العائلات، ونقدر أن نجمع هذه المكونات السياسية المؤثرة كذلك بنفس الوقت ونصنع جمعة، هكذا يُنتج لدينا مجلس بلدي معقول، مجلس بلدي مُتجانس يتفاهم مع بعضه. نحن عقدنا تحالفاً مع حركة أمل لإدارة العملية ، أولاً لأن لنا رصيداً شعبياً كبيراً نحن وحركة أمل. ثانياً لأننا نستطيع أن ننقل الواقع الموجود من التأزّم والخلاف إلى موضوع الاتفاق، ونكون حكماً ونساعد".



نحن نريد أن نطور مبدأ المشاركة حتى يكون هناك تمثيل شعبي ويشارك الجميع. نريد أن نراعي تمثيل العوائل والعشائر والفئات الاجتماعية، وحتى القوى الحزبية الموجودة، ما الذي يمنع طالما أننا نبتعد عن الخلافات والصراعات؟ روحيّتنا يجب أن تكون هذه الروحية. نحن نريد أن نُنمّي ونُقوّي الحس العمل الجماعي الاجتماعي داخل البلدة، ونريد أن نجعل كل الناس مشاركين في تنمية البلدة". وقال قاسم: "نعم، هناك ناس من حركة أمل ومن حزب الله يشاركون في الانتخابات ويكونون أعضاء بلدية واختيارية، وهناك آخرون لا ينتمون للحزبين، لكنهم من هذه البيئة، بالنهاية حتى أعضاء أمل وحزب الله هم جزء من هذه العائلات وجزء من هذه البيئة التي تتصدى، وإذا كان هناك إمكانية مع باقي المندوبين عن العائلات، فهذا أمر جيد.

وأكد أنه "طبعاً، الذين يريدون الترشح يجب أن يكون لديهم مقبولية عند الناس، إذا لم يكن لديهم مقبولية، لا يمكنك أن تفرض أحداً، ونحن لا نقبل أن يُفرض أحد لا يتمتع بالمقبولية. يجب أن نأتي بخيارات ذات كفاءة ونزاهة، متجانسة بالمجلس البلدي، وحتى متجانسة على المستوى السياسي العام. نعم، لأنّ المجالس البلدية ليست مجالس لتصفية الحسابات السياسية، ولا للمناقرة، ولا لتضييع أموال الناس. لا، يجب أن نعمل على قاعدة من يهتم بالشأن العام هو الذي نتعاون معه في هذا الأمر".



تابع: "انظروا التوجيه الرائع لأمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول لمالك الأشتر: "وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج"، أي أن الضرائب ليست هي الأساس عندك، بل يجب أن تعمر الأرض، هو الأساس. "لأن استجلاب الخراج لا يُدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً". هذا الذي يفكر فقط في جلب الضرائب، لا يا أخي، يجب أن تُعمّر، يجب أن تبني، يجب أن تدفع وتبذل. "فإن شكوا ثقلاً أو علّة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم". هذه الروحية التي يجب أن نشتغل فيها في البلديات، روحية تعاون، روحية خدمة ناس، روحية أن نكون متعاونين".

وقال: "أنا أتمنى على جميع إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبائنا وقرانا ومدننا، بل على جميع المواطنين اللبنانيين، أن نشتغل بهذه الروحية، بهذه السياسات العامة. نحن نريد أعضاء يتمتعون بالعصامية، نظفاء الكف، لا يحتاجون إلى أن يمدوا أعينهم إلى أي مكان، لأنهم يريدون أن يخدموا، أن يكونوا منسجمين مع البيئة التي يعملون بها".



ختم: "أنا أدعوكم إلى أن يكون هناك إقبال كثيف على الانتخابات البلدية والاختيارية، لأنّ من يريد أن يُعمّر بلده يجب أن يجتمع مع إخوانه وأحبائه ويتعاهدوا معاً أن يعملوا في التنمية والعمل الاجتماعي. لا يصح أن ننكفئ ونعود إلى الخلف. وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية. وبهذه الطريقة نكون قد استكملنا جزءاً من إدارة البلد بالانتخابات البلدية والاختيارية وتحملنا المسؤولية. ويجب أن نتقبل المحاسبة على العمل الذي نحن فيه".

