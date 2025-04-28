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لبنان

مسؤول حزبي يدعم هؤلاء

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-04-2025 | 14:30
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علم "لبنان24" أنّ أحد المسؤولين دخل على خطّ معالجة ملف المعلمين المتعاقدين الذين بدأوا حربهم الشرسة ضدّ وزيرة التربية ريما كرامي.
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وحسب المعلومات، فقد تواصل هذا المسؤول مع عدد من مدراء المدارس في عدد من المناطق وكشف عن تأمين مبالغ مالية مؤقتة للمعلمين من ميزانية حزبه الخاصة.

وأكّدت معلومات "لبنان24" انّ هذا الأمر لاقى أصداء إيجابية عند إدارات المدارس، إنّما لم ينل رضى المعلمين الذين رفضوا أن يحصلوا على أموال "مؤقتة" من جهات سياسية، في حين من المفترض أن تقوم وزيرة التربية بمعالجة هذا الملف من جذوره، والذي يقع بأكمله على عاتقها.

في سياق متّصل، اكّدت معلومات خاصة لـ"لبنان24" أنّ أهالي الطلاب في المدارس الرسمية يحضّرون لتحركات قريبة بالتزامن مع تحركات المعلمين للضغط أكثر على الحكومة، خوفا من ضياع مستقبل أولادهم.
المصدر: خاص لبنان24
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