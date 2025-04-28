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لبنان

‏وزيرة الشباب والرياضة زارت المدينة الكشفية في سمار جبيل

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:43
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قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان بجولة في المدينة الكشفية في سمار جبيل، اطلعت خلالها من مدير المدينة ادغار بلان على واقعها واحتياجاتها وسُبل النهوض بها والأولويات الضرورية كي تتمكن من العودة الى الحياة واستقبال الأنشطة، ولا سيما الشبابية والكشفية منها.
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وقالت الوزيرة بايراقداريان: إن "المدينة الكشفية الواقعة في هذه البقعة الجغرافية الرائعة، تمثل النموذج الراقي الجميل عن لبنان، ويجب أن نعمل على تأهيلها، لتشكل مساحة فرح وتلاقي للشباب، ومركزاً لإستضافة الأنشطة الكشفية والشبابية، كما أنها قادرة أيضاً على استضافة معسكرات رياضية على مستويات عالية إذا نجحنا في إعادتها الى الحياة، وهو ما سأسعى اليه بكل ما أوتيت".

ورافق الوزيرة بايراقداريان المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلاّل ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة والفني الكشفي المتخصص حسين عمر.
 
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