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لبنان

جنبلاط التقى المطران كفوري ونائبه... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:42
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، يرافقه نائبه الكاهن ابراهيم سعد.
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 وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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