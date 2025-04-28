جريمة بيئية جديدة... هذا سبب الروائح الكريهة في محيط نهر الليطاني!

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وتُعد هذه الحادثة مثالًا جديدًا على المخالفات البيئية التي تهدد صحة المواطنين وتضر بالنظام البيئي في ، خصوصًا في .وعلى الفور، قامت مصلحة الليطاني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، حيث تم بدء تحقيقات رسمية لضمان محاسبة المسؤول عن هذا التلوث البيئي.كما تعمل المصلحة حاليًا على تنفيذ مسح شامل لكافة المزارع في منطقة لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.