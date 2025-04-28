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لبنان

جريمة بيئية جديدة... هذا سبب الروائح الكريهة في محيط نهر الليطاني!

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:47
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رصدت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حالة إلقاء دواجن نافقة في محيط نهر الليطاني من قبل أحد المزارعين، وهو ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وتلوث البيئة المحيطة.
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وتُعد هذه الحادثة مثالًا جديدًا على المخالفات البيئية التي تهدد صحة المواطنين وتضر بالنظام البيئي في لبنان، خصوصًا في منطقة البقاع الغربي.

وعلى الفور، قامت مصلحة الليطاني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، حيث تم بدء تحقيقات رسمية لضمان محاسبة المسؤول عن هذا التلوث البيئي.

كما تعمل المصلحة حاليًا على تنفيذ مسح شامل لكافة المزارع في منطقة البقاع الغربي لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
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