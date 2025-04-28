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لبنان

ما ضُبط بحوزتهم خطير... الجيش يداهم هذه المنطقة ويوقف 3 أشخاص

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:33
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش – فرع الكورة، ثلاثة أشخاص هم: "م.ح"، "ر.ح"، و"م.ش"، في المنطقة الواقعة بين بلدتي زكرون وفيع - قضاء الكورة، وذلك لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم وتوقيف عبر كمائن محكمة وانتشار دوريات راجلة في مختلف المناطق، ضمن الحملة المستمرة لملاحقة المخالفين والمخلّين بالأمن العام، وللحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي.

وقد أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تحت إشراف الجهات القضائية المعنية.
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