ما ضُبط بحوزتهم خطير... الجيش يداهم هذه المنطقة ويوقف 3 أشخاص

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كما نفذت عمليات دهم وتوقيف عبر كمائن محكمة وانتشار دوريات راجلة في مختلف المناطق، ضمن الحملة المستمرة لملاحقة المخالفين والمخلّين بالأمن العام، وللحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي.وقد أُحيل الموقوفون إلى المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تحت إشراف الجهات القضائية المعنية.